HSBC AM cote un ETF d’obligations islamiques sous format Ucits

Le gestionnaire d’actifs sino-britannique HSBC Asset Management a introduit le fonds indiciel coté (ETF) HSBC Global Sukuk Ucits à la Bourse de Londres, qu’il présente comme le premier ETF d’obligations islamiques (sukuk) coté en Europe.

L’ETF suit l’indice FTSE IdealRatings Investment Grade exposé aux sukuk émis à l’international. Cet indice s’appuie sur plus de 150 standards de la charia, ensemble de lois régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, appliquée de manière stricte dans certains États musulmans. Un fonds de sukuk avait été précédemment lancé en janvier par HSBC AM.