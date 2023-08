Franklin Templeton lance un ETF obligataire aux Etats-Unis

Franklin Templeton vient de lancer l’ETF obligataire Brandywine Global – U.S. Fixed Income ETF (USFI) sur le Nasdaq aux Etats-Unis. Le fonds est géré par Brandywine, l’une des boutiques de Franklin Templeton. La stratégie obligataire américaine de Brandywine a été lancée en 1995 et représente plus de 3,2 milliards de dollars d’encours.

Le nouvel ETF géré activement est investi dans des titres obligataires américains, dont des obligations émises ou garanties par le gouvernement américain, des obligations d’entreprises, des MBS et ABS d’émetteurs américains… Les titres sont investment grade et libellés en dollars.

Il s’agit du deuxième ETF domicilié aux Etats-Unis de Brandywine et de son premier ETF obligataire.