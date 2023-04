ETC Group lance le premier ETP crypto basé sur un indice MSCI

L’univers crypto s’enrichit d’un nouveau produit de réplication passive. ETC Group annonce ce 24 avril, la cotation de l’ETP (Exchange traded product) ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 sur la Bourse allemande Xetra.

Cet ETP reproduit la performance de l’indice MSCI Global Digital Assets Top 20 Capped pour être négociable en euros et en dollars américains. Avec ce produit émis en Allemagne, les investisseurs peuvent pour la première fois investir de manière diversifiée sur le marché des crypto monnaies par le biais d’un panier qui reproduit les 20 plus grandes monnaies digitales de l’indice, soit environ 85 % du marché de la crypto, indique un communiqué.

Actuellement, les trois plus importantes positions sont le bitcoin, l’ethereum et le ripple. L’indice exclut les stablecoins, les monnaies des cryptobourses et les memecoins. Il est ajusté tous les trimestres et le poids des différentes monnaies numériques est limité à 30 % lors des rebalancements.