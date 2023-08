BlackRock exporte ses ETF obligataires datés en Europe

La société de gestion américaine BlackRock dévoile, ce jeudi, une gamme de quatre fonds indiciels cotés (ETF) obligataires à échéance fixe sous format Ucits, la première à être lancée en Europe. Intitulés iBonds, ces ETF ont été lancés il y a 13 ans aux Etats-Unis par BlackRock. Ils suivent des indices obligataires datés de Bloomberg MSCI et détiennent des paniers diversifiés d’obligations investment grade arrivant à terme à une date définie.

Les iBonds présentent deux dates d'échéance, respectivement en décembre 2026 et 2028, en dollars et en euros. Les rendements des indices à échéance, attendus au 4 août 2023, s’élèvent de 3,97% à 5,30%. Les ETF iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp Ucits et iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp Ucits sont cotés sur Xetra, Euronext Paris et le London Stock Exchange. Leurs équivalents en euros le sont sur Xetra.

« Les ETF iBonds sont conçus pour arriver à échéance comme une obligation, se négocier comme une action et permettre une exposition diversifiée comme un fonds, le tout dans une enveloppe ETF efficiente en termes de coûts et transparente. L'échéance fixe des iBonds offre aux investisseurs de la clarté quant à leurs attentes en matière de revenus et leur horizon d’investissement. Les ETF obligataires sont de plus en plus utilisés comme une alternative à la sélection d’obligations individuelles, qui peut être coûteuse pour les investisseurs », a commenté Brett Pybus, co-directeur mondial des ETF obligataires au sein d’iShares, l’activité de gestion indicielle et passive de BlackRock.

La firme indique avoir observé des entrées nettes sur ce type d’ETF de 8,1 milliards de dollars en 2022 et 5,8 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2023.