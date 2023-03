Abrdn fait son entrée sur le marché européen des ETF

Après une nouvelle année de décollecte en 2022, Abrdn cherche à rebondir en se positionnant sur le marché européen des ETF. Le gestionnaire d’actifs écossais vient de lancer son premier ETF Ucits ciblant le secteur de l’immobilier coté. Le Global Real Estate Active Thematics (GREAT) Ucits ETF est un ETF géré de manière active et vient compléter l’offre d’Abrdn en matière d’immobilier illiquide. Selon ETF Stream, un second véhicule serait dans les cartons et porterait sur la thématique, très prisée, du métaverse.

Le gérant n’est toutefois pas totalement novice en matière de fonds indiciels cotés. En 2018, il avait en effet racheté les activités américaines d’ETF Securities – la partie européenne ayant été reprise par WisdomTree – et dispose de 8 ETF outre-Atlantique, répliquant les performances de plusieurs métaux précieux et matières premières, pour un encours d’environ 6,6 milliards de dollars.