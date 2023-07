TCW rachète le fournisseur d’ETF Engine No. 1

La société de gestion américaine TCW, basée à Los Angeles, a annoncé, mardi 25 juillet, l’acquisition des activités et de l’infrastructure du fournisseur d’ETF Engine No. 1, établi à San Francisco.

La clôture de la transaction, dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés, est attendue pour le troisième trimestre 2023. L’opération doit encore être approuvée par les actionnaires. Initialement fonds activiste très actif sur les problématiques liées au climat, Engine No. 1 s’était lancé sur le marché des fonds indiciels cotés (ETF) en 2021 avec sa plateforme Transform. Cette plateforme d’ETF actions américaines focalisés sur la double thématique de la transition énergétique et du rapatriement de chaînes d’approvisionnement, gère quelque 600 millions de dollars.

Cette acquisition est la première réalisée sous l’égide de la nouvelle directrice générale de TCW, Katie Koch. Jennifer Grancio, directrice générale d’Engine No. 1 et co-fondatrice de iShares, l’activité ETF de BlackRock, sera nommée directrice mondiale des ETF de TCW à la clôture de la transaction. Dans un communiqué, TCW souligne la complémentarité de sa plateforme d’ETF existante avec celle d’Engine No. 1.

A lire aussi: