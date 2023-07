Axa IM s’adjoint un responsable des ventes d’ETF en Italie

Axa Investment Managers, filiale de gestion d’actifs de l’assureur français Axa, a nommé Demis Todeschini en qualité de directeur des ventes de fonds indiciels cotés (ETF) pour le marché italien.

Rattaché au directeur mondial des ventes d’ETF, Olivier Paquier, Demis Todeschini sera basé à Milan et sera en charge de la distribution des ETF d’Axa IM aux clientèles wholesale et institutionnelle locales. L’intéressé évoluait précédemment chez Franklin Templeton et Borsa Italiana dans le secteur des ETF.

Selon les données de Borsa Italiana, 1.794 ETF étaient cotés à la Bourse de Milan fin juin. Leurs encours atteignaient 116 milliards d’euros.

