CMS Francis Lefebvre

Laurent Hepp a rejoint CMS Francis Lefebvre en 1992. Il a été coopté associé en 2004. Laurent intervient tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et Private Equity, notamment dans le cadre de structurations fiscales. Il intervient également auprès des personnes physiques, entrepreneurs, actionnaires et dirigeants, dans le cadre de leur fiscalité personnelle et patrimoniale.

Membre du Directoire de CMS Francis Lefebvre (2016-2020)
Membre de l’executive committee CMS (2016-2020)
Membre du Conseil de Surveillance (2012-2016)
Membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF)
Membre de l’Association Française des Avocats Conseils d’Entreprises (ACE)

LL.M London School of Economics (1992)
Maîtrise en droit des affaires de l’Université Paris II - Panthéon-Assas (1991)
EM Lyon (1990)

