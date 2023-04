Les obligations sont-elles de nouveau attractives ?

Les inquiétudes liées à une inflation obstinément élevée ayant contraint les banques centrales à adopter une politique monétaire beaucoup plus agressive, à l’image de la Réserve Fédérale qui a procédé à toute une série de relèvements de ses taux d’intérêt. L’univers obligataire n’a offert que peu de possibilités de refuge : les rendements des emprunts d’État se sont hissés à leur plus haut niveau depuis plus de dix ans et les valorisations des obligations d’entreprises ont elles aussi été mises à rude épreuve.

Toutefois, compte tenu de l’ampleur de ces fluctuations, nous pensons que le début de l’année 2023 a offert aux investisseurs obligataires une bien meilleure situation de départ et nous identifions des valorisations attractives au sein de nombreux segments de la classe d’actifs. Pour la première fois depuis des de nombreuses années, nous sommes convaincus que les investisseurs sont bien rémunérés pour prendre des risques de crédit et de taux d’intérêt. La meilleure illustration de cette opportunité est sans doute le fait que les rendements des obligations d’entreprises s’établissent désormais tous en territoire positif : l’ère de la dette privée à rendement négatif a enfin pris fin.

Nous nous attendons également à voir l’inflation progressivement s’essouffler tout au long de 2023, grâce à la baisse des prix des matières premières, au ralentissement de la croissance et à des effets de base. Après une rude année pour les obligations, nous pensons que cela va permettre aux banques centrales de pouvoir ralentir le rythme du relèvement de leurs taux, ce qui pourrait offrir un coup de pouce particulièrement bienvenu aux marchés obligataires.

Nous pensons que le crédit abrite des valorisations extrêmement attractives, que les fondamentaux des entreprises demeurent solides et que les taux de défaut vont rester peu élevés. Si de nouveaux épisodes de volatilité sont probables à court terme, nous estimons toutefois que le crédit offre une dynamique de risque/rendement intéressante dans une perspective à long terme.

La valeur liquidative des fonds pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

Les opinions exprimées dans le présent document ne sauraient en aucun cas constituer des recommandations, des conseils ou des prévisions.



Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient.