L’investissement durable dans les obligations des marchés émergents

Q: Comment les facteurs ESG sont-ils pris en compte dans le cadre de l’investissement dans les obligations d’entreprises des marchés émergents? L’intégration de ces facteurs entraîne-t-elle une baisse des performance financières?

L’intégration des facteurs ESG est un terme générique, qui peut désigner aussi bien un simple filtrage négatif des activités ou produits les plus controversés qu’une intégration à part entière des facteurs ESG dans le processus d’investissement. Chez J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, outre un filtrage négatif, nous intégrons les facteurs ESG tout au long du processus d’investissement. Nous avons également pris des mesures de mise en œuvre d’un engagement climatique de grande envergure, notre ambition étant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 en suivant une trajectoire d’objectifs de réductions annuelles de notre empreinte.

Il est important de noter que non seulement l’intégration des facteurs ESG ne réduit pas les performances financières mais elle peut également accroître les performances corrigées des risques. À cet égard, nous avons comparé la performance de l’indice de référence le plus couramment utilisé pour les obligations d’entreprises des marchés émergents, à savoir l’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified, avec son homologue ESG, l’indice JESG CEMBI Broad Diversified. L’indice JESG exclut de l’indice sous-jacent les obligations les moins bien notées du point de vue ESG et ajuste la pondération de chaque titre de l’indice sous-jacent en fonction de sa note ESG. Si la plupart des stratégies ESG intégrées, y compris la nôtre, vont bien plus loin que l’approche de l’indice JESG, cet indice permet déjà d’améliorer les performances corrigées des risques.

Graphique 1: Comparaison des performances d’un indice global d’obligations d’entreprises des marchés émergents et de son homologue ESG

Source: calculs internes de Banque J. Safra Sarasin Ltd, J.P. Morgan, février 2023

-

Graphique 2: Comparaison des pertes maximales d’un indice global d’obligations d’entreprises des marchés émergents et de son homologue ESG

Source: recherche indicielle J.P. Morgan, avril 2023 -

Comme le montre le graphique 1, durant les années de hausse, la performance de l’indice JESG est plutôt correcte par rapport à celle de l’indice global. Mieux encore, au cours des années de baisse, l’indice JESG surperforme clairement. Comme le montre le graphique 2, depuis son lancement, les pertes maximales de l’indice JESG se sont avérées inférieures lors de chaque forte correction. Sur une base annualisée, l’indice ESG produit la même performance que l’indice sous-jacent mais avec une volatilité moindre et un ratio de Sharpe légèrement meilleur.

Q: En 2022, l’indice JESG a particulièrement surperformé. Y-a-t-il une raison particulière à cela?

L’année 2022 a été une année très volatile pour les obligations des marchés émergents, qui ont enregistré l’une de leurs pires performances annuelles. Les émetteurs mieux notés sur le plan ESG sont généralement plus résilients et cet effet s’est accentué cette année avec le regain de volatilité. Deux facteurs spécifiques ont en outre contribué à la meilleure performance de l’indice JESG. Les obligations d’entreprises russes affichent généralement de moins bonnes notes ESG en raison de préoccupations liées à l’environnement et à la gouvernance et sont donc nettement moins représentées dans les indices ESG. L’immobilier chinois est un autre secteur généralement moins bien noté sur plan ESG et moins représenté dans l’indice JESG. Plusieurs sociétés immobilières chinoises ayant fait défaut durant l’année, le secteur a fortement corrigé et l’indice JESG a donc bénéficié de la plus faible pondération de ces émetteurs en son sein.

Q: Pourquoi l’intégration des facteurs ESG offre-t-elle une meilleure protection lors des phases d’aversion au risque?

Un nombre relativement important d’émetteurs des marchés émergents ne sont pas bien couverts par les analystes en raison de leur localisation, de leur taille ou du fait de leur actionnariat privé. Les facteurs ESG représentent une source importante d’informations complémentaires sur ces émetteurs. À maintes reprises, les obligations des marchés émergents ont subi de lourdes pertes en raison de scandales de corruption ou de la mauvaise gestion de problématiques sociales par la société émettrice. Une analyse approfondie des politiques de gouvernance et sociales peut parfois avoir autant d’importance que l’analyse du profil d’endettement d’une entreprise. D’un point de vue top-down, les investisseurs commencent à s’intéresser de près à la manière dont les entreprises sont exposées aux risques liés au climat. Or, la gestion de ces risques peut avoir un impact significatif sur la qualité de signature d’une entreprise.

En outre, l’intégration de critères de durabilité dans le processus d’investissement donne une meilleure idée de la capacité des entreprises à surmonter les défis liés aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Analyser le profil ESG des entreprises permet ainsi aux investisseurs de déceler des faiblesses au niveau des pratiques de gouvernance ou des politiques sociales avant qu’un scandale n’éclate ou de donner une indication préliminaire des risques de poursuites judiciaires. De la même manière, sur le plan environnemental, la capacité d’une entreprise à limiter les risques climatiques peut avoir un véritable impact sur ses coûts d’emprunt.

Selon une étude réalisée par notre équipe Obligations à haut rendement, aux États-Unis, les entreprises qui sont leaders sur le plan ESG font défaut moins fréquemment que les entreprises à la traîne sur le plan ESG. L’intégration de facteurs ESG dans l’analyse d’investissement permet d’identifier les émetteurs les plus vulnérables susceptibles d’être touchés de plein fouet lors des phases d’aversion au risque, offrant ainsi une meilleure protection globale contre le risque de baisse. Elle permet en outre de sélectionner des entreprises plus viables et celles qui affichent des perspectives de croissance plus durable.

Auteurs : Rishabh Tiwari – Head of Fixed Income Emerging Markets et Walid Bellaha – Portfolio Manager Fixed Income Emerging Markets