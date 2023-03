JP Morgan AM s’allie avec un gérant indien sur les ETF

JP Morgan Asset Management vient de s’allier avec Bandhan Mutual Fund afin de lancer un ETF sur les billets de trésorerie américains. Dénommé Bandhan US Treasury Bond 0-1 Year Fund of Funds, il s’agit d’un ETF structuré comme un fonds de fonds qui investira dans des billets de trésorerie américains ayant une duration de moins d’un an.

Le véhicule aura pour benchmark l’indice ICE 0-1 Year US Treasury Securities index. Il a pour sous-jacent le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0–1-year Ucits ETF. Le fonds a démarré la première offre de souscription du 10 mars au 23 mars, avant de le distribuer à travers des plateformes digitales et des distributeurs de fonds agrémentés.

Bandhan Mutual Fund, qui était auparavant IDFC Mutual Fund, gère 14 milliards de dollars d’encours sous gestion.