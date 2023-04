Amundi abandonne son ETF actions Europe émergente

La société de gestion française Amundi a annoncé aux porteurs de parts du fonds indiciel coté (ETF) Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia la liquidation prochaine du fonds. Cet ETF, qui comptait une vingtaine de millions d’euros début avril, est exposé à une trentaine de valeurs des pays d’Europe centrale hors Russie ayant récemment intégré l’Union Européenne (Hongrie, République Tchèque, Pologne). Il sera dissous le 12 mai prochain. Le gestionnaire considère que l’ETF n’a plus suffisamment d’encours pour être géré efficacement et qu’il n’a pas d’avenir sur le plan commercial.