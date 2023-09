Entretien avec Marie-Anne Vincent, Directrice Finance Climat chez Sweep

Le secteur financier a un rôle essentiel à jouer dans la décarbonation de l’économie et le financement de solutions innovantes pour le climat. Sans accès aux données carbone et ESG des entreprises de leurs portefeuilles, les acteurs financiers, comme les fonds de capital-investissement ou les banques, peinent aujourd’hui à mesurer l’impact extra financier de leurs investissements mais également calculer plus précisément leurs émissions financées, qui peuvent pourtant être plus de 700 fois supérieures à celles générées par leurs opérations directes.

C’est dans cette optique que nous avons développé Sweep for Finance, une solution permettant aux investisseurs d’obtenir un aperçu complet, et en temps réel, des émissions de leurs investissements, et de collaborer avec les entreprises de leur portefeuille pour réduire leur empreinte climatique.

En facilitant le partage sécurisé de données ESG, la plateforme délivre des rapports exhaustifs, auditables, et conformes aux réglementations locales et internationales, telles que la CSRD ou SFDR pour leurs portefeuilles d’investissements.

Cette approche collaborative développée par Sweep a déjà permis de soutenir de nombreuses organisations dans leur transition bas carbone, dont des fonds de capital-investissement tels que Eurazeo, Tikehau, Ardian, 2050 ou Mirova.

Créée en 2020, et sélectionnée parmi les Frenchtech 120, Sweep est une entreprise à mission, certifiée B Corp, membre de France Invest, BVCA et Invest Europe. L’entreprise est également signataire des UN PRI et membre du conseil d’administration de l’Institut de la Finance Durable.