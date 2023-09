La banque privée à l’heure du phygital

L’industrie de la gestion de patrimoine évolue rapidement, tout comme les attentes des clients. Ils réclament désormais des services numériques plus étendus, un accompagnement personnalisé en temps réel, et une transparence accrue sur la performance de leurs investissements et les risques qui y sont liés.

Les banques privées ont aujourd’hui la possibilité de répondre aux attentes actuelles de leurs clients en capitalisant sur les dernières avancées technologiques. Cette transformation implique l’adoption d’une approche hybride en matière de conseil financier, le développement de solutions d’investissement novatrices et durables telles que les actifs numériques, tout en préservant les valeurs fondamentales qui les caractérisent : l’expertise, l’accompagnement et la confidentialité.

L’art de la personnalisation grâce au numérique

Les banques privées adoptent également ces solutions numériques pour renforcer les liens entre les gestionnaires de patrimoine et leurs clients. En tirant parti de la puissance des technologies telles que l’analyse de données et l’intelligence artificielle, elles améliorent leur efficacité opérationnelle, proposent des services innovants et offrent des conseils de plus en plus pointus. Les clients peuvent ainsi bénéficier de conseils personnalisés en matière d’investissement ESG ou d’actifs numériques pour diversifier leur portefeuille.

Un avenir numérique prometteur pour les banques privées

Le numérique représente une opportunité majeure pour les banques privées. En proposant des services numériques personnalisés, elles peuvent se démarquer des banques traditionnelles et relever le défi de la concurrence. Dans ce livre blanc, nous expliquons pourquoi la digitalisation occupe une place croissante dans la stratégie des banques privées. Nous mettons en lumière les initiatives prises par certains acteurs pour tirer parti des innovations numériques, renforcer les relations entre clients et conseillers, et accorder davantage d’autonomie à la clientèle.