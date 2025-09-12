Sudhakar Sivaji Aperam Chief Executive Officer 45 ans

Parcours professionnel

Sudhakar Sivaji a de l’expérience dans les domaines de la finance et des projets de transformation. Il a occupé divers postes en ingénierie et gestion de programme chez Honeywell Aerospace pendant sept ans. Ensuite, il a eu divers postes de direction en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil, pendant 12 ans : il a été chargé de la structuration du développement du portefeuille de la société et du financement d’actifs et des transactions de fusions-acquisitions, directeur des activités des centres de service de l’Accord de Libre Echange Nord-Américain (Alena), chargé de la gestion des chaînes d’approvisionnement et des réseaux logistiques internationaux, directeur des programmes de performance et de restructuration du groupe (2019). Actuellement, il est directeur financier au sein d’Aperam depuis 2020 ; il y est nommé Chief Executive Officer à compter du 1er janvier 2026.

Prise de fonction : 1 janvier 2026