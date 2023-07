Les quatre piliers de l’investissement à impact et la manière dont ils fonctionnent dans le monde réel

Le changement climatique représente l’une des plus grandes menaces pour le développement durable. Si l’on n’y prend garde, des effets étendus et sans précédent se feront sentir à l’échelle mondiale.

Selon Swiss Re, les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles ont été estimées à environ 275 milliards de dollars en 2022, avec des événements climatiques locaux plus fréquents et plus violents que les années précédentes. Cette tendance devrait se poursuivre. De plus, la répartition des événements et des pertes associées affecte de manière disproportionnée les pauvres et les plus vulnérables.

L’impact des catastrophes naturelles dans un pays varie en fonction de l’activité économique de la population. Par exemple, l’agriculture est gravement affectée par les événements climatiques, alors qu’environ deux tiers des personnes extrêmement pauvres dans le monde dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Les populations les plus pauvres sont aussi souvent moins préparées aux événements climatiques, ne sont souvent pas assurées et ont moins de mécanismes d’adaptation.

Selon Swiss Re, environ 270 000 milliards de dollars d’investissements sont nécessaires pour atteindre un objectif mondial de neutralité carbone d’ici 2050. Il est essentiel d’augmenter le financement de la lutte contre le changement climatique. D’importantes opportunités commerciales en découlent.

Pour une transition juste ou équitable, l’aide à la transition vers la neutralité carbone doit également tenir compte des implications sociales sur les populations vulnérables.

Nous pensons que pour y parvenir, il est nécessaire de se concentrer sur quatre thèmes clés.

Atténuation du changement climatique

S’engager dans l’atténuation du changement climatique consiste à localiser et à évaluer les opportunités d’investissement qui aident à réduire, à prévenir ou à capter les émissions de gaz à effet de serre. Cela peut se faire par le biais d’investissements dans les transports durables, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou le capital naturel.

À titre d’exemple, notre équipe a financé un projet visant à construire les plus grandes serres hydroponiques à énergie durable d’Europe. Ces bâtiments ultramodernes couvrent une superficie supérieure à 55 terrains de football. Le projet exploite la chaleur résiduelle des installations de traitement des eaux usées pour réduire considérablement l’intensité carbone des cultures à l’intérieur, jusqu’à 75 %, tout en augmentant la productivité d’environ 50 %. Les procédés de culture hydroponique utilisent 10 fois moins d’eau que l’agriculture de plein champ, n’ont pas besoin d’utiliser de pesticides, et rien n’est gaspillé.

Les critères du point de vue de l’investissement doivent bien entendu correspondre aux besoins de nos clients. Nombre de nos clients, dont plusieurs sont des fonds de pension, exigent des flux de revenus stables à long terme. Ils ont besoin d’investissements à long terme qui puissent correspondre à leurs passifs, ce que ce projet et d’autres projets d’infrastructure peuvent parfaitement faire.

Nous avons également soutenu le déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques en Inde. L’industrie automobile indienne est la cinquième au monde et devrait devenir la troisième d’ici 2030. L’électrification des transports est une énorme pièce du puzzle de la décarbonation.

Notre financement permet un déploiement immédiat de 286 stations de recharge, desservant 1 130 e-bus. Cela suffit pour éviter 5 351 tonnes d’émissions de carbone par an, qui auraient été produites par des moteurs à combustion interne équivalents au diesel et à l’essence. La société compte plus de 3 000 points de recharge sur plus de 1 500 stations de recharge de véhicules électriques (VE) en exploitation ou en construction, dans 37 villes indiennes (en mars 2023). La société a mis en service le tout premier centre de recharge de véhicules électriques en Inde pour 50 bus électriques à Ahmedabad (Gujarat) en 2019 et la première station de recharge solaire pour véhicules électriques en Inde à Patna en 2022.

L’économie circulaire

Les investissements dans l’économie circulaire ciblent généralement les entreprises qui utilisent des systèmes visant à éliminer les déchets et la pollution. Nous recherchons des produits et services qui peuvent être produits à l’aide de procédés durables et avec des matériaux pouvant être conservés, réutilisés ou recyclés.

Notre équipe de private equity a réalisé un investissement dans une plateforme d’échanges entre consommateurs de premier plan qui permet aux propriétaires d’actifs d’acheter et de vendre des produits dont ils n’ont plus besoin. Ce modèle représente une formidable opportunité de croissance. Nous nous attendons à ce que le commerce de l’occasion ou « l’économie de seconde main » prenne une importance considérable dans les années à venir.

Chaque produit d’occasion échangé évite les matériaux, les coûts de production, l’énergie et les émissions de carbone générées par la production d’un nouveau produit. Bien sûr, le modèle du commerce d’occasion nécessite toujours de la logistique et de la distribution, avec des coûts environnementaux, mais ceux-ci sont minimes par rapport à la production et la distribution de nouveaux produits.

En période de récession en particulier, nous pensons qu’il y a un avantage social significatif à faire du commerce d’occasion un modèle courant sans stigmatisation, permettant à une population plus large de bénéficier d’un accès à des biens qui n’aurait pu être possible auparavant.

Adaptation au changement climatique

Pour les investisseurs, l’adaptation au changement climatique consiste à trouver des moyens d’améliorer la résilience au changement climatique pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les communautés. L’investissement peut être orienté vers des entreprises offrant des solutions d’assurance climatique ou de nouvelles technologies qui améliorent l’accès à l’assurance climatique ou à l’évaluation des risques climatiques.

Notre équipe aide les agriculteurs des marchés émergents à saisir ces données sur les risques - essentielles à la préparation de l’agriculture - via des téléphones mobiles facilement accessibles. Le système fournit des données essentielles de suivi météorologique ainsi que des conseils agricoles qui permettent d’améliorer le rendement. Les informations sur le régime des pluies peuvent permettre aux agriculteurs, par exemple, de prendre de meilleures décisions sur l’irrigation et l’application des pesticides.

Inclusion sociale

Le dernier pilier - l’inclusion sociale - désigne les investissements qui contribuent à une société inclusive et équitable en améliorant les opportunités économiques ou l’accès aux services financiers. C’est un élément crucial du développement durable. Les investissements peuvent aller de l’accès à des infrastructures durables et à des logements sociaux, à des solutions qui peuvent créer ou maintenir des emplois.

Les experts de notre équipe immobilière, par exemple, trouvent des moyens efficaces d’améliorer les caractéristiques environnementales des bâtiments que nous gérons, tout en favorisant une plus grande vitalité économique et sociale dans les zones environnantes. Dans un secteur en plein essor situé dans le sud de Londres, notre équipe est à la tête d’un projet pionnier visant à livrer plusieurs nouveaux immeubles de bureaux, ainsi que des bâtiments résidentiels, des espaces publics locaux de loisirs et de commerces. Les projets de redéveloppement - qui peuvent cibler des bâtiments individuels, des centres-villes ou des quartiers entiers - constitueront également un élément essentiel des ambitions en matière de neutralité carbone.

La réussite de l’investissement durable dépendra de la solidité des systèmes d’impact et de gestion ESG en place. Un soutien de plus en plus important est attribué aux cadres d’impact rigoureux, alignés sur les meilleures pratiques du secteur et vérifiés de manière indépendante.

L’utilisation de ces quatre piliers nous permettra d’accompagner nos clients dans leur parcours de développement durable, en mettant leur capital à profit.

