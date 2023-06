Être un fonds ESG, c’est avant tout agir ensemble

Votre équipe est basée et opère aux Etats-Unis. Quelle est votre vision de l’ESG ?

ClearBridge a commencé à intégrer l’ESG dans sa gestion il y a 35 ans, ce qui est relativement inédit pour un investisseur américain. Dans notre FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, nous évaluons le positionnement E, S et G des entreprises en fonction de leur secteur, voire sous-secteur, d’activité. Nous accordons un poids à chaque pilier en fonction des secteurs car tous ne sont pas soumis aux mêmes enjeux. Nous ne jugeons pas seulement la durabilité de l’activité propre des sociétés, mais aussi celle de toute leur chaîne de valeur. Nous avons également créé un système de notation interne. Cela nous permet d’identifier les leaders américains de l’ESG, et nous avons comme indice de référence le Russell 3000.

Investir sur les leaders de l’ESG implique de rester hors des énergies traditionnelles. Cela a-t-il été pénalisant en termes de performance ?

L’année 2022 a en effet été plus difficile pour l’ESG, mais cela a été une année compliquée pour les marchés américains dans leur ensemble. Les investisseurs semblent l’avoir compris, puisque les flux sur l’ESG demeurent soutenus. Les énergies fossiles ont certes bien performé, mais elles ne pèsent que 5 % de notre indice de référence et cela ne nous empêche pas d’avoir une exposition aux autres types d’entreprises énergétiques, au travers des renouvelables où nous nous positionnons sur tous les segments, aussi bien l’IT que le secteur des industries ou les fournisseurs. Ces dernières profitent des investissements décidés dans l’Inflation Reduction Act, de la baisse des coûts de production et des nouvelles capacités de stockage. Cela nous a permis d’atténuer les effets de notre absence sur les énergies fossiles.

Votre positionnement est exclusivement américain : craignez-vous un ralentissement de l’économie ?

Jusqu’ici, l’économie américaine s’est montrée forte et résiliente, portée par un taux de chômage extrêmement faible et des hausses de salaire. De plus, 90 % des Américains sont propriétaires de leur logement ou détenteurs d’un crédit à taux fixe et faible. Néanmoins, nous pourrions assister à un ralentissement, voire une légère récession, aux 3eme et 4eme trimestres. Historiquement, des récessions sont survenues deux ans après les premières hausses de taux de la Fed, or celle-ci date de début 2022. Historiquement toujours, ces récessions ont été suivies par un rebond.

Notre fonds a la capacité de résister à ces évolutions, grâce à un positionnement à la fois croissance et value. Nous ajustons nos allocations en fonction de nos convictions : nous avons récemment sous-pondéré les financières et adopté un profil plus défensif en surpondérant la santé, l’IT et les produits de consommation de base.

Qu’est-ce qui vous différencie au sein de l’univers d’investissement ESG américain ?

Notre engagement auprès des entreprises. Nous avons environ 1 000 rendez-vous par an avec le top management des entreprises. Nous cherchons à orienter leur stratégie d’impact, nous leur prodiguons des conseils, des analyses de bonnes pratiques, assorties de l’intérêt économique qu’elles représentent. Nous avons ainsi contribué à produire un plan de réduction de l’utilisation d’eau dans l’usine chinoise d’une entreprise. Cela a réduit de 3 millions de dollars par an ses dépenses en eau.

Nous avons, de plus, des critères de diversité très stricts, avec des seuils minimums dans les instances dirigeantes préalables à tout investissement, par exemple la présence d’une femme au conseil d’administration. C’est un positionnement fort aux Etats-Unis, car il y a moins de 25 % de femmes dans ces instances ! Nous avons également une politique de vote active et n’hésitons pas, si nécessaire, à aller contre l’équipe de direction sur les sujets de durabilité. La lutte contre le greenwashin (« écoblanchiment» ou "éco-blanchiment» en français, voire « verdissage » est une technique frauduleuse employée dans le domaine du marketing et de la communication) est importante. En 2022, aux Etats-Unis, la moitié des nouveaux fonds étaient d’anciens fonds qui se sont renommés ESG. Dans l’investissement ESG, la sélectivité est donc majeure, aussi bien au niveau des entreprises que des fonds.

