Un renouveau de l’intérêt pour les actifs court terme

Entretien avec Pierre-Antoine Nonotte-Varly, Directeur du développement, Sienna Gestion

La remontée des taux d’intérêt rend des couleurs aux classes d’actifs monétaires et obligataires. Comment les investisseurs institutionnels et les trésoriers d’entreprises réagissent-ils à ce contexte ?

Avec la remontée des taux, nombre d’investisseurs institutionnels et corporate s’intéressent de nouveau aux classes d’actifs court terme. Les taux de rendement redevenant plus attractifs, trésoriers et directeurs des investissements institutionnels se repositionnent sur du monétaire, très liquide, pour répondre à leurs besoins de placement au jour le jour. Mais nombre d’entre eux disposent en sus de matelas de trésorerie de durée plus longue, qu’ils placent sur 3 mois, 6 mois ou 9 mois.

Quels sont les besoins de ces investisseurs professionnels ?

Ces investisseurs professionnels recherchent un équilibre entre liquidité, rendement et profil de risque. Leurs besoins de placement à court terme reposent sur ce triptyque. Ils placent ainsi leur trésorerie sur plusieurs horizons, à court, moyen et long terme. La gamme de fonds obligataires et monétaires de Sienna Gestion leur permet de construire ce type d’allocation d’actifs.

Quels fonds composent cette gamme de court-moyen terme ?

Le fonds Sienna Monétaire ISR, tout d’abord, répond aux besoins de financement compris entre le jour le jour (JJ) et le 3 mois. Un risque de crédit très modéré, une faible volatilité, et un rendement équivalent à l’ESTR[1] sont ses principales caractéristiques. Le fonds Sienna Court Terme ISR, ensuite, est un fonds d’obligations et autres titres de créance. Sa duration est de 6 mois. Il vient « travailler » au-delà de la limite de duration du marché monétaire, sur des titres à échéances plus longues (un an et 10 jours, ou un an et 3 mois par exemple). Cette fenêtre de duration est en effet moins intéressante pour les fonds obligataires plus longs. Son objectif est de surperformer les fonds monétaires sur une durée de détention de 6 mois. Nous venons de compléter cette gamme avec le fonds Sienna Trésorerie Plus, qui est en cours de lancement. Il sera d’ailleurs disponible sur la plateforme IZNES à compter du deuxième trimestre 2023 en sus des fonds Sienna Monétaire ISR et Sienna Court Terme ISR.

Á quels types de produits proposés sur le marché, ce fonds offre-t-il une alternative ?

Pour répondre aux attentes de rendement à court terme des institutionnels, les banques mettent en avant les comptes et les dépôts à terme. Mais il faut rappeler que ces produits sont peu liquides. Les dépôts à terme comportent en effet très souvent un préavis de 30 jours pour avoir la liquidité. Et bien souvent les comptes à terme sont soumis à des pénalités en cas de sortie anticipée. Ce n’est pas le cas d’un fonds comme Sienna Trésorerie Plus, qui offre plus de liquidité à horizon 12 mois.

« Nous recherchons une prime de rendement sur de la dette privée granulaire »

Quel est son univers d’investissement ?

Le fonds Sienna Trésorerie Plus est un fonds hybride, qui mêle actifs traditionnels « court terme » et dette privée, tout en conservant un pilotage serré de la liquidité. C’est la spécificité de ce fonds de financement spécialisé (FFS), à mon sens assez unique sur le marché. Ce fonds de fonds investit dans le fonds obligataire Sienna Court Terme ISR pour la poche liquide. Et nous nous appuyons sur l’expertise pionnière et reconnue de Sienna Private Credit pour aller chercher une prime de rendement sur de la dette privée granulaire.

De quoi s’agit-il ?

La dette privée apporte une alternative, ou un complément, au financement bancaire. Il s’agit souvent de dette in fine et sur des durées plus longues. Sienna Trésorerie Plus finance quant à lui de la dette privée granulaire, à taux variable, et à très court terme. Il s’agit en majeure partie de dettes à échéance 30 ou 60 jours.

Des exemples de titres…

Nous refinançons par exemple des books[1] de dettes, opérées par des fintechs, qui gèrent les offres de paiement fractionné via des plateformes digitales de corporate pour leurs clients BtoB. Nous effectuons un scoring de ces entreprises pour ne retenir que les mieux notées ou restreindre les moins bien notées. Nous structurons ensuite le refinancement du portefeuille de façon à ce qu’en moyenne le fonds Sienna Trésorerie Plus soit exposé à un investissement noté selon nos grilles internes Investment Grade (IG)[2]. La structuration consiste à rehausser le risque via un mécanisme de « first loss » (ou garantie des premières pertes) conservée par le promoteur des crédits ou un mécanisme de « surcollatéralisation » (par application d’une décote pour absorber les premières pertes). Nous voulons réduire le risque que prennent les institutionnels et trésoriers d’entreprise sur un tel placement court terme.

D’autres exemples d’investissement en dette privée ?

Sienna Private Credit dispose de trente ans d’expertise et d’expérience dans ce domaine. Son agilité lui confère en outre une forte capacité d’innovation. Sienna Private Credit est ainsi présent sur les segments du financement du Crédit Impôt Recherche (CIR) ou du CPF, le Compte Professionnel de Formation. Nous pourrions également investir sur des portefeuilles très diversifiés de crédit revolving sur une dette un peu plus longue mais n’excédant jamais un an.

En quoi Sienna Trésorerie Plus répond-il aux attentes de vos cibles professionnelles ?

Pour ce qui est des risques, le portefeuille obligataire est exclusivement investi dans des titres dont la notation implicite est Investment Grade. Concernant la liquidité, notre approche statistique nous permet d’assurer de la diversification, ce qui est essentiel pour assurer la liquidité au fonds. Sienna Trésorerie Plus bénéficie d’une valeur liquidative mensuelle.

Quel est l’objectif de performance du fonds Sienna Trésorerie Plus ?

L’objectif de performance du fonds est de délivrer l’ESTR plus 150 points de base nets de frais sur une durée de placement recommandée de 12 mois.