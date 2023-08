WisdomTree crée des parts couvertes en euros et livres pour son ETF « US quality dividend growth »

WisdomTree a créé des parts couvertes contre le risque de change en euros et livres sterling pour le fonds WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF coté sur le London Stock Exchange, Borse Xetra et Borsa Italiana.

WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF – GBP Hedged (DGRB) et WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF – EUR Hedged Acc (DGRE) affichent un taux de frais sur encours (TFE) de 0,35 %.

La stratégie WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF est exposée aux entreprises américaines ayant des politiques de dividendes durables. La stratégie sélectionne les sociétés ayant le meilleur classement combiné en termes de croissance des revenus, de rendement des capitaux propres et de rendement des actifs.