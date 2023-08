Nomura AM sort les premiers ETF actifs du Japon

Nomura Asset Management vient de recevoir le feu vert du régulateur japonais pour coter Next Funds Japan Growth Equity Active ETF et Next Funds Japan High Dividend Equity Active ETF, les premiers ETF activement gérés du Japon, selon un communiqué.

Les ETF seront introduits à la Bourse de Tokyo le 7 septembre.

Le premier ETF est investi dans des entreprises censées dégager une forte rentabilité des fonds propres sur le moyen-long terme. Le second fonds se focalise sur les entreprises qui versent des dividendes stables.