Partenariat - Menée pour la deuxième année par Truffle Capital et Finance Innovation, en partenariat avec le groupe BPCE et Sopra Steria, cette enquête (Palmarès Fintech 100) livre un panorama complet des tendances à l’œuvre dans cet univers. Les enseignements sont nombreux : leurs perspectives de croissance, mais aussi leurs principaux domaines d’activité, les technologies sur lesquelles elles s’appuient, les marchés et clientèles visés, leurs cadres réglementaires, leurs politiques RH, leurs modes de collaboration avec leur écosystème et bien sûr leurs défis du moment !