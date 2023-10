A la conquête des investisseurs particuliers

La démocratisation des ETF est en marche en Europe. Mais l’histoire ne s’écrit jamais comme on l’attendait.

« Concernant l’utilisation des ETF par une clientèle particulière intermédiée, on pensait que l’impulsion viendrait du Royaume-Uni, grâce à l’interdiction de la rémunération des intermédiaires par rétrocessions , et elle est finalement venue d’Allemagne, grâce au développement spectaculaire de l’offre des plans d’épargne et à la démocratisation de l’accès aux ETF, remarque Ludovic Djebali. Ces derniers permettent également des versements programmés pour de faibles montants et à faibles coûts, qui sont bien des avantages apportés par les ETF. »

Le poids des investisseurs particuliers dans les encours des ETF européens reste très minoritaire, mais les choses peuvent changer rapidement. « L’exemple allemand est édifiant, se félicite Lorraine Sereyjol-Garros. En trois ou quatre ans seulement, la part estimée des particuliers dans les flux des ETF est passée de 10 % à 40 % environ, grâce aux nouvelles plateformes de distribution en ligne. Nous sommes désormais référencés auprès d’un certain nombre de plateformes qui étaient auparavant affiliées à un ou deux fournisseurs d’ETF. Ces plateformes s’ouvrent à d’autres émetteurs, à la demande des clients finaux désireux d’avoir accès à une offre plus étoffée et parce qu’elles étaient à la recherche de produits à considération ESG ou thématiques et ont apprécié la spécificité de certains de nos produits, comme notre ETF ciblant l’économie circulaire. Nous espérons que la France va suivre ce chemin, grâce aux clients en demande d’ETF sur leur assurance-vie ou leur PEA. »

Cet espoir ne date d’ailleurs pas d’hier. Mais s’il a mis longtemps à se concrétiser, il bénéficie à présent d’effets générationnels. « Conquérir le grand public était l’objet premier des ETF lors de leur introduction en Europe il y a une vingtaine d’années, rappelle Thibaud de Cherisey. Force est de constater que le marché européen ne s’est pas développé avec cette clientèle, ce qui tient pour beaucoup au mode de rémunération des réseaux de distribution classiques. Un élément est en train de changer la donne : l’adéquation entre une nouvelle typologie d’investisseurs, plus jeune et friande de technologie, et de nouveaux entrants dans la distribution, porteurs d’un modèle économique ne se fondant pas sur une rémunération auprès des fournisseurs de produits, ce que les ETF ne peuvent pas offrir. Ce changement est déjà très perceptible en Allemagne, avec un gros succès sur les plans d’épargne et une offre très simple d’actions et d’ETF. Cela arrive au Royaume-Uni et commence simplement à frémir en France. Les ETF démontrent leur capacité à devenir le premier produit d’épargne pour de jeunes investisseurs. »

Le bon ménage constitué par la distribution numérique et les ETF, Emmanuel Monet le perçoit également. « Chez Amundi ETF, nous observons des flux, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, via de nouvelles plateformes digitales. En France, le nombre de nos ETF référencés dans des contrats d’assurance-vie commercialisés par des distributeurs en ligne ne cesse de croitre. Cela concerne les ETF classiques répliquant de grands indices mais aussi les ETF ESG ou climat, avec l’émergence d’offres digitales 100 % ISR. Nous avons beaucoup de discussions avec ces distributeurs, soit pour le simple référencement de produits en gestion libre, soit pour des offres de gestion pilotée, pour répondre au besoin à la fois des investisseurs autonomes et de ceux qui ont besoin d’un accompagnement. »

Concernant la clientèle des particuliers, on pensait que l’impulsion viendrait du Royaume-Uni. Elle est finalement venue d’Allemagne. Ludovic Djebali, Managing director France State Street Global Advisors

Les distributeurs sont appelés à s’adapter au nouveau goût des particuliers pour les ETF, que ce soit en termes d’organisation ou de proposition de valeur. « Il y a une vraie dichotomie dans la distribution d’ETF aux particuliers, constate Ludovic Djebali. D’un côté, les compagnies d’assurances commencent à intégrer au fur et à mesure des ETF dans les contrats sous forme d’unités de compte, voire développent des contrats purement gérés en ETF, mais ces offres ne sont pas toujours commercialisées activement. Elles nécessitent une évolution du modèle économique mais aussi des infrastructures, les ETF ne reposant pas sur les mêmes circuits que les fonds traditionnels. De l’autre côté, les néo-brokers ont bien compris les nouvelles attentes de la clientèle et prennent des parts de marché via des offres 100 % en ligne. Il nous semble que la démocratisation va aussi passer par le développement de solutions comme des portefeuilles modèles adaptés aux objectifs et contraintes de gestion de chaque client : c’est une expertise forte que nous avons aux Etats-Unis et que nos clients européens, notamment français, intègrent désormais dans leurs portefeuilles. »

Sur certains secteurs ou classes d’actifs, les ETF peuvent apporter de la valeur Guillaume Dambrine Vice-président ETF Distribution Régions francophones Franklin Templeton

En termes de produits stricto sensu, l’offre est suffisante pour intéresser les épargnants. « Notre gamme est suffisamment large pour répondre aux besoins de clients particuliers et nous avons notamment de nombreux ETF ‘PEAbles’ pour le marché français », explique Emmanuel Monet. Encore faut-il que les produits soient disponibles sur toutes les étagères ! « Il reste des efforts à faire pour assurer une meilleure disponibilité des ETF, considère Guillaume Dambrine. Il n’est pas si facile de les trouver sur toutes les plateformes d’investissement. Mais la pression des clients va obliger les réseaux de distribution traditionnels à s’adapter, les jeunes générations exprimant un besoin de transparence, de réactivité, de contrôle sur leur épargne. L’Allemagne est clairement en avance dans la désintermédiation de l’épargne. » Voilà encore un boulevard de croissance en perspective pour le marché toujours dynamique des ETF.

La démocratisation des ETF est en marche en Europe. Mais l’histoire ne s’écrit jamais comme on l’attendait. « Concernant l’utilisation des ETF par une clientèle particulière intermédiée, on pensait que l’impulsion viendrait du Royaume-Uni, grâce à l’interdiction de la rémunération des intermédiaires par rétrocessions , et elle est finalement venue d’Allemagne, grâce au développement spectaculaire de l’offre des plans d’épargne et à la démocratisation de l’accès aux ETF, remarque Ludovic Djebali. Ces derniers permettent également des versements programmés pour de faibles montants et à faibles coûts, qui sont bien des avantages apportés par les ETF. » Le poids des investisseurs particuliers dans les encours des ETF européens reste très minoritaire, mais les choses peuvent changer rapidement. « L’exemple allemand est édifiant, se félicite Lorraine Sereyjol-Garros. En trois ou quatre ans seulement, la part estimée des particuliers dans les flux des ETF est passée de 10 % à 40 % environ, grâce aux nouvelles plateformes de distribution en ligne. Nous sommes désormais référencés auprès d’un certain nombre de plateformes qui étaient auparavant affiliées à un ou deux fournisseurs d’ETF. Ces plateformes s’ouvrent à d’autres émetteurs, à la demande des clients finaux désireux d’avoir accès à une offre plus étoffée et parce qu’elles étaient à la recherche de produits à considération ESG ou thématiques et ont apprécié la spécificité de certains de nos produits, comme notre ETF ciblant l’économie circulaire. Nous espérons que la France va suivre ce chemin, grâce aux clients en demande d’ETF sur leur assurance-vie ou leur PEA. »

Cet espoir ne date d’ailleurs pas d’hier. Mais s’il a mis longtemps à se concrétiser, il bénéficie à présent d’effets générationnels. « Conquérir le grand public était l’objet premier des ETF lors de leur introduction en Europe il y a une vingtaine d’années, rappelle Thibaud de Cherisey. Force est de constater que le marché européen ne s’est pas développé avec cette clientèle, ce qui tient pour beaucoup au mode de rémunération des réseaux de distribution classiques. Un élément est en train de changer la donne : l’adéquation entre une nouvelle typologie d’investisseurs, plus jeune et friande de technologie, et de nouveaux entrants dans la distribution, porteurs d’un modèle économique ne se fondant pas sur une rémunération auprès des fournisseurs de produits, ce que les ETF ne peuvent pas offrir. Ce changement est déjà très perceptible en Allemagne, avec un gros succès sur les plans d’épargne et une offre très simple d’actions et d’ETF. Cela arrive au Royaume-Uni et commence simplement à frémir en France. Les ETF démontrent leur capacité à devenir le premier produit d’épargne pour de jeunes investisseurs. »

Le bon ménage constitué par la distribution numérique et les ETF, Emmanuel Monet le perçoit également. « Chez Amundi ETF, nous observons des flux, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, via de nouvelles plateformes digitales. En France, le nombre de nos ETF référencés dans des contrats d’assurance-vie commercialisés par des distributeurs en ligne ne cesse de croitre. Cela concerne les ETF classiques répliquant de grands indices mais aussi les ETF ESG ou climat, avec l’émergence d’offres digitales 100 % ISR. Nous avons beaucoup de discussions avec ces distributeurs, soit pour le simple référencement de produits en gestion libre, soit pour des offres de gestion pilotée, pour répondre au besoin à la fois des investisseurs autonomes et de ceux qui ont besoin d’un accompagnement. » Les distributeurs sont appelés à s’adapter au nouveau goût des particuliers pour les ETF, que ce soit en termes d’organisation ou de proposition de valeur. « Il y a une vraie dichotomie dans la distribution d’ETF aux particuliers, constate Ludovic Djebali. D’un côté, les compagnies d’assurances commencent à intégrer au fur et à mesure des ETF dans les contrats sous forme d’unités de compte, voire développent des contrats purement gérés en ETF, mais ces offres ne sont pas toujours commercialisées activement. Elles nécessitent une évolution du modèle économique mais aussi des infrastructures, les ETF ne reposant pas sur les mêmes circuits que les fonds traditionnels. De l’autre côté, les néo-brokers ont bien compris les nouvelles attentes de la clientèle et prennent des parts de marché via des offres 100 % en ligne. Il nous semble que la démocratisation va aussi passer par le développement de solutions comme des portefeuilles modèles adaptés aux objectifs et contraintes de gestion de chaque client : c’est une expertise forte que nous avons aux Etats-Unis et que nos clients européens, notamment français, intègrent désormais dans leurs portefeuilles. »

En termes de produits stricto sensu, l’offre est suffisante pour intéresser les épargnants. « Notre gamme est suffisamment large pour répondre aux besoins de clients particuliers et nous avons notamment de nombreux ETF ‘PEAbles’ pour le marché français », explique Emmanuel Monet. Encore faut-il que les produits soient disponibles sur toutes les étagères ! « Il reste des efforts à faire pour assurer une meilleure disponibilité des ETF, considère Guillaume Dambrine. Il n’est pas si facile de les trouver sur toutes les plateformes d’investissement. Mais la pression des clients va obliger les réseaux de distribution traditionnels à s’adapter, les jeunes générations exprimant un besoin de transparence, de réactivité, de contrôle sur leur épargne. L’Allemagne est clairement en avance dans la désintermédiation de l’épargne. » Voilà encore un boulevard de croissance en perspective pour le marché toujours dynamique des ETF.

Nos partenaires :