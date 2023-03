Ossiam décline sa gamme Shiller sur les actions mondiales

Ossiam a annoncé le lancement d’un nouvel ETF, le Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value, sur les actions mondiales. Il est coté sur cinq Bourses en Europe: Xetra, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana et Euronext Paris.

Le nouveau fonds est exposé à une sélection d’actions des marchés développés, principalement des sociétés de grande et moyenne capitalisation qui font partie de l’indice Shiller Barclays Cape Global Sector Net TR. L’indice est construit sur la base du ratio PE (cours/bénéfices) corrigé des variations cycliques (Cape), développé par le professeur Robert Shiller.

Cet ETF, en réplication synthétique est une Sicav luxembourgeoise. Il affiche des frais de 0,65% et est disponible dans deux classes d’actions distinctes libellées en euros et en dollars.

La gamme des ETF Shiller d’Ossiam a atteint 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2022.