Invesco lance un ETF obligataire haut rendement et ESG

Invesco lance l’ETF UCITS Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG, élargissant son offre d’obligations corporate ESG. Cet ETF vise à suivre la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond, qui intègre à la fois des filtres d’exclusion et un mécanisme visant à surpondérer les émetteurs présentant un profil ESG jugé solide. Il s’appuie sur une méthodologie similaire à celle des autres ETF ESG d’obligations corporate présents dans la gamme Invesco, mais en se concentrant cette fois sur le segment high yield global. Sont exclus de l’indice les titres ayant une note MSCI ESG inférieure à BB (ou non notés), ceux ayant fait l’objet de très graves controverses concernant les questions ESG au cours des trois dernières années ou encore ceux dont l’activité relève des industries suivantes: armes, alcool et tabac, divertissement pour adultes, OGM, énergie nucléaire, extraction de sables bitumineux, charbon thermique, pétrole et gaz non conventionnels. Un score ESG est ensuite attribué à chacun des titres éligibles en utilisant les critères ESG du MSCI. Ce score ESG est ensuite appliqué pour ajuster les pondérations des titres éligibles, à partir de leurs pondérations naturelles résultant de la taille de l’obligation, afin de mesurer l’indice. Les émetteurs sont plafonnés à 5 % de la valeur de marché de l’indice. Ce dernier est rééquilibré mensuellement.