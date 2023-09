Sylvain Laurent Hopium Président du conseil d'administration

Parcours professionnel

Fondateur et co-directeur d’une société experte en conseils et systèmes d’intégration cycle de vie du produit ; plusieurs postes de direction au sein de grandes sociétés françaises et internationales, telles qu’IBM, PCO Technologies, Siemens et Dassault Systèmes, notamment en qualité de président de la zone Asie-Océanie et président et vice-président exécutif du groupe Dassault Systèmes. Hopium : directeur général (2022) puis président du conseil d’administration (depuis 2023).

Diplômes : Ecole nationale d'ingénieurs de Metz - ENI