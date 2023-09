Jean Gasnier

Alain Cheung Printemps

Début de carrière en tant que chef de projet e-commerce chez Meninvest Group. E-Store Manager pour The Other Store (The Oz) (2013), chef de projets e-commerce (2016), responsable e-commerce puis directeur digital et e-commerce au sein de Cleor, directeur e-commerce Europe chez Zadig & Voltaire (2019) puis directeur digital et gestion de la relation client au sein de Claudie Pierlot (groupe SMCP) (2021). Directeur général digital & omnicanal et membre du comité de direction du Printemps (depuis 2023).