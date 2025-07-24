Isabelle Guezet Autorité des Marchés Financiers Directrice adjointe au sein de la direction des émetteurs

Isabelle Guezet a été nommée directrice adjointe au sein de la direction des émetteurs de l’AMF en juillet 2025.

Parcours professionnel

Isabelle Guezet débute sa carrière au cabinet PricewaterhouseCoopers en audit financier dans le secteur retail & consumer goods. Pendant huit ans, elle encadre des équipes sur différents projets (audits de comptes consolidés IFRS/ US Gaap, missions d’évaluation du contrôle interne, cartographie des risques, etc.). En 2011, elle rejoint la direction des émetteurs de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) comme analyste senior au sein du pôle haute technologie, média, énergie, télécoms, puis responsable du pôle industrie, immobilier, BTP, matériaux de base, chimie, biens de consommation en 2017. Elle y était coordinatrice d’une équipe chargée du contrôle des opérations et de l’information financière/extra-financière, puis elle est promue directrice de division en 2022. Elle est nommée directrice adjointe au sein de la direction des émetteurs de l’AMF en juillet 2025.

Diplômes : Rouen Business School