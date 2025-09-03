Christophe Lefèvre MMA Directeur des chantiers transverses : modes de distribution, conquête et fidélisation

Parcours professionnel

Christophe Lefèvre débute chez Allianz France comme chef de cabinet du directeur de la distribution, puis il intègre le programme international de transformation du modèle de distribution du groupe Allianz SE. En 2021, il rejoint France Assureurs comme directeur transformation et organisation, où il pilote des projets stratégiques tels que la refonte du modèle opérationnel et de l’écosystème digital. Au sein du cabinet Novem Consulting, il accompagne plusieurs acteurs de l’assurance, de la bancassurance et du mutualisme dans l’analyse et la transformation de leur modèle de distribution. Il est nommé directeur des chantiers transverses : modes de distribution, conquête et fidélisation de MMA depuis le 25 août 2025.