Bruno Durand Aubert & Duval Président 62 ans

Parcours professionnel

Début de carrière à la direction du budget du ministère des Finances (1983). En poste au sein de la direction financière (1989) puis dans le domaine de la production pour PSA, responsable de production (1994) puis directeur achat de la branche échappements du Groupe Ecia, directeur industriel et achats de Valeo (1998), directeur des opérations du Groupe Samas France (2001). Groupe Safran (2005) : directeur des achats (2005) puis directeur général délégué de Labinal, directeur Supply Chain de Snecma, aujourd’hui Safran Aircraft Engines (2009), directeur industriel de Sagem (Safran Electronics & Defense) (2012), directeur industriel et Supply Chain de Safran Aircraft Engines (2014), directeur groupe industrie, achats et performance (2020), directeur groupe industrie, achats et performance et membre du comité exécutif du groupe (2021). Président d’Aubert et Duval (depuis 2023).

Diplômes : Ecole centrale Paris - ECP (1983)