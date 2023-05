Secteur de la santé : immunisé contre la récession ?

Cet article fait partie de notre dernière publication Tendances et Opportunités, qui présente les grandes thématiques de la prochaine phase du cycle de marché en cours et leurs implications sur les différentes classes d’actifs au niveau mondial.

« Au cours des cinq dernières corrections, le secteur de la santé et le sous-secteur de la biotechnologie ont surperformé le marché dans son ensemble lors des phases de baisse (drawdown) et de reprise. »

Retour sur 2022

Au cours d’une année marquée par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, une inflation persistante et des relèvements de taux directeurs d’ampleur inédite, la dispersion sectorielle au sein des marchés actions mondiaux s’est avérée stupéfiante. Mais le secteur de la santé en général –et le sous-secteur de la biotechnologie en particulier– sont plutôt restés à l'écart de ces facteurs négatifs.



Les valeurs de biotechnologie ont commencé à se redresser au second semestre 2022 après le pire drawdown de l’histoire récente de ce sous-secteur (-64 % contre un drawdown moyen de -32 %). 1



de l’histoire récente de ce sous-secteur (-64 % contre un drawdown moyen de -32 %). L’innovation dans le domaine de la santé s’est accélérée durant la pandémie de COVID et continue de faire progresser le secteur. Depuis 2018, les autorisations de nouveaux médicaments par la Food and Drug Administration (FDA) américaine ont atteint des moyennes annuelles record qui n’avaient plus été observées depuis plusieurs décennies .2



Performances sectorielles des actions mondiales en 2022

Perspectives



Compte tenu de l’incertitude entourant l’ampleur du ralentissement économique qui pointe à l’horizon, la volatilité devrait persister en 2023.



Au cours des deux dernières décennies, le secteur de la santé a fait preuve de résilience lors des retournements de marché, affichant une volatilité moyenne et un potentiel baissier plus faibles que les actions mondiales.



Dans le même temps, le secteur continue de se négocier avec une décote par rapport aux moyennes à long terme, de nombreuses sociétés de biotechnologie en particulier se traitant en dessous des niveaux de liquidités inscrites à leurs bilans, ce qui offre un potentiel de croissance indépendamment de la perspective de récession.



S’agissant de la biotechnologie, la capacité à comprendre la science qui sous-tend les médicaments en attente de feu vert réglementaire, ainsi que l’impact commercial de ces autorisations sur le marché, est essentielle pour identifier les entreprises capables de tirer parti de la vitesse d’innovation du secteur.



Les valeurs de santé et de biotechnologie ont fait preuve de résilience lors des retournements et des reprises du marché

Perspective de l'équipe PCS

Adopter d’une approche équilibrée pour évaluer les caractéristiques défensives et de croissance de l’indice du secteur de la santé peut aider les investisseurs à faire face à la volatilité future.



Au cours des cinq dernières corrections, le secteur de la santé et le sous-secteur plus étroit de la biotechnologie ont surperformé le marché dans son ensemble lors des phases de baisse ( drawdown ) et de reprise.



) et de reprise. Dans un environnement où l’inflation pourrait persister et les taux rester plus élevés qu’au cours de la précédente décennie, il est de plus en plus important de tenir compte des flux de trésorerie à court terme, des valorisations et de la génération de revenus.



Une approche active et agile intégrant une expertise en matière sectorielle et de construction de portefeuille peut aider les investisseurs à tirer parti des nombreux facteurs favorables à long terme dont le secteur de la santé bénéficie.



1 La performance du sous-secteur de la biotechnologie est celle de l’ETF SPDR® S&P® Biotech (XBI). 64 % du drawdown s’est produit entre le 8 février 2021 et le 11 mai 2022, les baisses moyennes des valeurs biotechnologiques remontant au 31 janvier 2006.

2 « De nouveaux traitements en cours d’examen à la FDA : les nouvelles entités moléculaires et les nouvelles thérapeutiques biologiques du CDER ». U.S. Food and Drug Administration, 27 janvier 2022.

3 La fin du dernier rebond de marché et du cycle complet est au 31 décembre 2022.

Remarque : Janus Henderson ne garantit en aucune manière qu’un exemple mentionné est ou a déjà été détenu dans un portefeuille. Les illustrations ne servent qu'à des fins limitées d’analyse des conditions générales du marché ou de l'économie et de démonstration du processus de recherche. Les références à des titres spécifiques ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d’achat, de vente ou de détention de titres, ni comme une indication sur les titres détenus.

L’indice MSCI WorldSM reflète la performance du marché des actions des marchés développés mondiaux.