« Nous partons à la rencontre des professionnels du patrimoine »

Sienna Gestion est une expertise de Sienna Investment Managers, filiale du Groupe Bruxelles Lambert, holding d’investissement familiale et entrepreneuriale. Historiquement présente sur les actifs cotés avec une approche responsable, Sienna Gestion développe aussi une gestion hybride, qui allie les actifs cotés et les actifs non cotés, pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés, ainsi que pour le marché de l'épargne salariale.

- L’offre de Sienna Gestion se déploie sur deux axes : la gestion thématique (environnementale et sociale) et la gestion hybride, qui se fonde sur les autres expertises du groupe (Sienna Venture capital, Sienna Private Equity, Sienna Real Estate et Sienna Private Credit), pour créer des solutions d’investissement de long terme.

- En tant que filiale du Groupe Bruxelles Lambert, nous nous appuyons sur le même ADN familial et entrepreneurial que nos clients conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés.

- Nous avons ouvert récemment à l’ensemble du marché des expertises précédemment réservées à certaines institutions et avons ainsi bénéficié d’une collecte de plus de 500 millions d’euros au premier semestre.

- Notre nouvelle équipe commerciale dédiée part ainsi à la rencontre des conseillers en gestion de patrimoine et en gestion de fortune.

- Notre gamme de fonds est accessible sur plusieurs plateformes et chez plusieurs assureurs.