Identifier les thèmes clés du développement durable

Les enjeux liés à la sécurité énergétique et à la décarbonation confèrent aujourd’hui un sentiment d’urgence à la transition verte

Malgré les problèmes d’approvisionnement, la part des VE dans les ventes mondiales de véhicules neufs a continué d’augmenter en 2022, pour s'établir à 14%

Technologie et développement durable sont également liés par le sort, dès lors que la technologie joue un rôle essentiel pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux

Pauline Grange, Portfolio Manager

-

2022 a été une année charnière pour les marchés. A l’instar de la domination des « Big Tech », le temps de l’inflation et des taux d’intérêt extrêmement bas semble révolu. La durabilité et la

imprègnent désormais tous les pans de l'économie, et pas uniquement le secteur technologique, ce qui, conjugué à une inflation structurellement plus élevée, offre des opportunités de croissance structurelle sur l’ensemble du marché.

Bien que l'évolution des marchés reste dictée par les tendances macroéconomiques, nous sommes convaincus de pouvoir offrir aux investisseurs de solides rendements à long terme en identifiant les poches de changement les plus importantes. Nous explorons ici quelques-unes de nos principales perspectives en matière de développement durable pour 2023 et au-delà

Sécurité énergétique + décarbonation = un puissant moteur de transition verte

La récente crise énergétique a souligné l’urgence de la transition verte. Malgré la hausse des taux d’intérêt et les difficultés d’approvisionnement, les investissements consacrés à la transition énergétique, qui englobe l'énergie verte et l'électrification de la demande énergétique, ont représenté 1.100 milliards USD à l'échelle mondiale en 2022 (Figure 1), soit une augmentation de 31% en glissement annuel. C’est la première fois qu’ils atteignent un niveau équivalent à celui des investissements dans les combustibles fossiles.

Nous n’en sommes toutefois qu’aux prémices, car le volume d’investissements verts devra en moyenne plus que tripler d’ici la fin de la décennie pour qu’un monde « net zéro » soit possible.[1]

Les politiques énergétiques mondiales adoptées en 2022 se concentrent non seulement sur la décarbonation, mais aussi sur la sécurité énergétique, à l’instar du plan européen RePowerEU[2] et de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA)[3].

La Chine joue un rôle prépondérant dans les chaînes d’approvisionnement des énergies renouvelables et des véhicules électriques (VE) grâce aux investissements considérables qu’elle a réalisés au cours de la décennie écoulée (546 milliards USD sur les 1.100 milliards USD d’investissements mondiaux consacrés à la transition énergétique en 2022)[4]. Washington n’a pas tardé à réagir en proposant la loi IRA, qui comprend un ensemble d’incitations financières et de crédits d’impôt visant à favoriser la fabrication de technologies propres aux Etats-Unis, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, du captage et du stockage du carbone et des véhicules électriques. L’Europe craint toutefois que cette loi ne détourne les capitaux verts vers les Etats-Unis, ce qui leur permettrait de devancer le Vieux Continent dans la course vers un monde plus vert. Des mesures d’incitation similaires sont donc à prévoir en Europe.

Les politiques en question prévoient des incitations financières plus fortes ainsi que des objectifs visant à réduire les obstacles réglementaires qui ont jusqu’ici entravé le déploiement des énergies propres. Ces mesures accéléreront la mise en œuvre de projets éoliens, solaires et d’hydrogène vert.

La crise énergétique a mis en évidence l’importance d’un approvisionnement en énergie fiable et bon marché. Malheureusement, dans les faits, les limites inhérentes aux technologies de stockage actuelles ne nous permettent pas encore de passer à un réseau exclusivement alimenté par des énergies renouvelables sans risque de pannes d'électricité. Par conséquent, le rôle qu’est appelé à jouer le nucléaire dans la mise en place d’un réseau énergétique fiable et sobre en carbone fait de plus en plus l’unanimité.

Goldman Sachs estime que les politiques vertes américaines et européennes pourraient mobiliser près de 6.000 milliards EUR de capitaux en faveur des énergies propres au cours de la prochaine décennie[5]. Cela se traduira selon nous par un super-cycle d’investissement dans les énergies renouvelables et les infrastructures nécessaires à l'électrification de nos économies.

Succès croissant pour les VE

Véritable technologie de rupture, les VE ont permis d’injecter de la croissance dans un secteur qui en était dépourvu. Malgré la pénurie de VE en 2022, leur part dans les ventes de véhicules neufs a continué d’augmenter. Ils représentent désormais environ 14% des ventes mondiales de véhicules neufs, contre seulement 1% en 2016, et leur adoption reste principalement tirée par la Chine[6].

Après avoir été à la traîne dans l’adoption des VE, les Etats-Unis devraient bénéficier d’une accélération de la demande en 2023 grâce aux subventions introduites par l’IRA. Dès lors que la concurrence s’intensifie, les constructeurs ont commencé à réduire leurs prix. Tesla a ainsi abaissé ses prix de 20% en janvier, tandis que Ford et General Motors ont également revu leurs tarifs à la baisse à des fins d'éligibilité au crédit d’impôt fédéral[7]. Parallèlement à l’arrivée sur les marchés occidentaux de véhicules chinois moins chers, le coût total lié à la possession d’un VE commence à se rapprocher de celui des véhicules à moteur à combustion interne. La perspective d’une adoption en masse se concrétise donc chaque jour un peu plus. En effet, compte tenu de la baisse des coûts, du plus grand choix de modèles, de l’amélioration de l’autonomie des batteries et du soutien politique, l’Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que les VE représenteraient plus de 60% de l’ensemble des véhicules vendus d’ici la fin de la décennie[8], une prévision qui ne semble désormais plus exagérément optimiste.

La technologie et l’automatisation en réponse aux grands défis mondiaux La mondialisation a eu un effet déflationniste important au cours des dernières décennies, dans la mesure où un grand nombre de pays ont exporté leur production dans des régions du monde où l’accès à une main-d'œuvre et à des intrants moins chers rendait la production de biens moins onéreuse. Cependant, la pression politique s’est accrue pour relocaliser les chaînes d’approvisionnement face aux tensions géopolitiques croissantes et aux perturbations liées au Covid-19. Ces efforts interviennent malheureusement alors que les économies occidentales sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à une stagnation de la productivité, ce qui peut avoir un impact négatif sur les bénéfices des entreprises. Pour relever ces défis, nous pensons que de plus en plus d’entreprises, tous secteurs confondus, se tourneront vers la technologie et l’automatisation pour améliorer leur productivité. L’intelligence artificielle est d’ores et déjà mise à profit pour optimiser les processus commerciaux.

L'« intensité » permet de quantifier l’impact croissant de la technologie. Nous avons déjà constaté une augmentation de l’intensité technologique en pourcentage du PIB mondial. Malgré une période d’accalmie consécutive au coup d’accélérateur donné à l’adoption du numérique pendant la pandémie, nous pensons que la tendance structurelle à l’augmentation de l’intensité technologique dans l’ensemble de l'économie se poursuivra.

Technologie et développement durable sont également liés par le sort, dès lors que la technologie joue un rôle essentiel pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux en promouvant l’efficacité des ressources. Les entreprises technologiques qui fournissent des infrastructures pour soutenir cette transformation numérique, notamment dans les domaines du cloud (Microsoft et Equinix) et des semi-conducteurs (ASML, TSMC et Nvidia), sont à nos yeux particulièrement intéressantes, tout comme les fournisseurs de logiciels de conception tels que Trimble et Autodesk, qui offrent des solutions numériques aux secteurs traditionnels comme la construction et l’agriculture.[9]



