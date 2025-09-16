Infrastructures énergétiques : un investisseur doit savoir identifier les pionniers

Lancé à la rentrée 2024 à l’initiative des médias ID, L’Info Durable et L’Agefi, le Think Tank “2030, Investir Demain” a pour ambition de nourrir les débats et de fédérer les acteurs financiers autour des grands enjeux de la finance durable.

À ce jour, cette initiative s’articule autour de six groupes de travail thématiques, chacun co-fondé avec un acteur reconnu pour son engagement en matière de durabilité. Pour accompagner ces réflexions, une série de podcasts a été lancée, chaque épisode étant consacré à l’un de ces groupes. Aujourd’hui, ce nouveau numéro s’intéresse à la thématique de l’urbanisation à travers le groupe intitulé “Un plan Marshall pour la ville du futur”, co-fondé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM).

Un dialogue constant

Pensé comme un lieu de dialogue, le “Podcast 2030 – Investir Demain” a pour ambition de croiser les regards entre ceux qui financent la transition et ceux qui la mettent en œuvre au quotidien. Dans ce nouvel épisode, Shirley Chojnacki, directrice d’investissement infrastructure énergétique chez EDRAM, et Michael Coudyser, directeur général de Corsica Sole, reviennent sur leurs expériences respectives et leur collaboration autour de projets de stockage d’énergie.

L’occasion pour les deux intervenants de discuter des questions liées à la souveraineté énergétique et à la sécurité des réseaux, en lien avec les mutations du secteur.

Un développement progressif à l’échelle européenne

Cofondée il y a quinze ans par Michael Coudyser, Corsica Sole a connu une croissance progressive et structurée, portée par l’innovation dans le solaire et le stockage. “Au début, on a commencé avec de petites centrales photovoltaïques. Ensuite, des plus grandes, avec du stockage. Puis les projets se sont étendus : en métropole et dans d’autres îles”, explique le directeur général. “On a aussi développé des systèmes de batteries seuls, sans panneaux solaires. On a ensuite élargi notre présence à l’international : d’abord en Belgique avec EDRAM, puis à travers de nouveaux projets en cours de développement en Estonie, en Italie, en Pologne et en République tchèque.”

Un fonds dédié aux infrastructures de la transition

Shirley Chojnacki, pour sa part, intervient au sein du fonds Bridge géré par EDRAM. Doté de 6,5 milliards d’euros d’encours, ce fonds investit dans plusieurs domaines : l’énergie, le digital, les transports et les infrastructures sociales.

La directrice d’investissement infrastructure énergétique y pilote notamment les projets liés à l’énergie, dont les investissements dans les systèmes de batteries. C’est dans ce cadre qu’EDRAM a soutenu Corsica Sole dans le développement d’un projet en Belgique.

Selon elle, l’entreprise fait partie des acteurs pionniers sur cette technologie. “Ce sont les premiers producteurs d’énergie qui ont pensé à installer des batteries d’abord en colocation sur les parcs solaires, puis à s’investir, à prendre du risque, en installant des batteries sur le réseau en Belgique pour venir le réguler”, détaille-t-elle. “Ce qu’on apprécie vraiment, c’est de travailler avec des partenaires qui savent anticiper les évolutions du marché, et qui le font avec pragmatisme. Parce que ce qu’on cherche, au fond, c’est une relation de long terme, avec un vrai échange, transparent, que ce soit pour saisir de nouvelles opportunités ou pour gérer, quand il y en a, les défis sur les projets.”

Une collaboration structurée et rapide

Pour Corsica Sole, l’implication d’EDRAM a permis d’accélérer considérablement le déploiement des projets. Michael Coudyser souligne notamment la capacité d’adaptation de son partenaire : “Est-ce qu’on imaginait aller aussi loin ? Oui. Mais aussi rapidement ? Non. On a vraiment été impressionnés par la maîtrise qu’EDRAM avait du projet. Tout s’est mis en place très vite, et on est parvenus à un accord en un temps record : huit mois en tout. Pour un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros, sur un marché totalement nouveau, avec une technologie encore jeune, on avait plutôt anticipé un délai d’environ deux ans.”

Mais, au-delà des aspects techniques, Shirley Chojnacki souligne que cet investissement illustre aussi la volonté d’EDRAM de mieux appréhender les enjeux liés à l’exploitation des réseaux électriques. “Nous savons à quel point le réseau joue un rôle clé : il contribue à protéger la souveraineté d’un pays, voire d’un continent. Dans ce contexte, pour nous, c’était un vrai enjeu. C’était notre tout premier financement de batterie raccordée au réseau, et ça nous a aussi beaucoup appris, notamment grâce à l’expérience de Corsica Sole.”

___________________________________________

