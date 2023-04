Un an de crise de la cryptosphère

Il y a un an, la chute du stablecoin Terra-Luna marquait le début de la plus grande crise du secteur crypto. Certains la redoutaient, d’autres la prédisaient, peu en avaient mesuré l’ampleur. L’Agefi revient sur cette année folle, faite de fraudes, de faillites, ou de procès. Mais aussi d’espoirs, comme celui de voir émerger de nouveaux acteurs, plus institutionnels, et qui considèrent que les infrastructures développées ces dernières années sont au moins aussi importantes que l’invention d’internet.