Rachats d'actions, le couteau suisse

A plus de 1.400 milliards de dollars en 2022, jamais les rachats d’actions n’ont été aussi massifs de part et d’autre de l’Atlantique, alimentés par les programmes géants des valeurs pétrolières et des financières. Longtemps réticentes, les Big Tech ne cachent plus leur attrait pour ce mode de retour à l’actionnaire. Mais cette pratique, qui consiste pour une entreprise à racheter ses titres afin de les annuler, suscite aussi son lot de critiques.