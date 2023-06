Fidelity pourrait déposer un dossier pour un ETF sur le bitcoin

Fidelity devrait déposer une demande auprès de l’autorité américaine de régulation des marchés financiers Securities Exchange Commission (SEC) pour un ETF sur le bitcoin, selon Reuters, qui cite Block.

Au cours des deux dernières semaines, BlackRock, WisdomTree, Invesco, VanEck et Bitwise ont déposé de nouvelles demandes auprès de la SEC des États-Unis pour des ETF bitcoin spot, ce qui a fait grimper le prix du bitcoin à plus de 31.000 dollars le 23 juin, son plus haut niveau depuis plus d’un an.

Fidelity n’a pas souhaité faire de commentaires.