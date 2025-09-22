Nicolas Carré Soufflet Malt Directeur financier et directeur général adjoint du groupe

Parcours professionnel

Nicolas Carré a développé sa carrière dans divers secteurs, notamment l’automobile, les revêtements de sol, l’exploitation minière et la transformation métallurgique, avec une expérience internationale aux États-Unis, en République Tchèque et en Allemagne. Il a occupé des responsabilités en finance, relations investisseurs, performance opérationnelle, achats, systèmes d’information et initiatives de transformation au sein de groupes cotés internationaux. Il a été directeur financier chez Eramet. Avant cela, il a occupé les postes de contrôleur financier du groupe puis directeur financier pour la division Amérique du Nord de Tarkett. Il a également une expérience chez Lear Corporation en gestion financière des opérations. Nicolas a débuté sa carrière comme auditeur financier chez PwC. Il est nommé directeur financier et directeur général adjoint du groupe Soufflet Malt à compter du 22 septembre 2025.