Jean-Luc Thérond Cawl Directeur général

Parcours professionnel

Jean-Luc Thérond a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en 1989, dans différentes fonctions, notamment à la direction financière, puis dans le réseau et dans le domaine commercial, en tant que responsable des moyens de paiements classiques (1998), puis responsable de la monétique et du e-commerce (2002). Il a été directeur du marketing et du développement du Cedicam (2005). Chez Natixis Payments Solutions, à partir de 2008, il a été directeur des études et des systèmes d’information, directeur de la monétique (2012) et directeur général délégué (2014). Il a également été directeur général adjoint, en charge de la stratégie, du marketing et de l’innovation de Crédit Agricole Payment Services à partir de juin 2019. Il est nommé directeur général de Cawl à compter de septembre 2025. A ce titre, il est membre du comité de direction de Crédit Agricole SA.

Diplômes : Ecole centrale Paris - ECP