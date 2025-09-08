Alexandre Ortis Banque Delubac & Cie - Paris Directeur du Wealth Management du groupe 33 ans

Parcours professionnel

Alexandre Ortis est nommé directeur du Wealth Management du groupe pour la Banque Delubac & Cie en septembre 2025. Avant cela, il a occupé des postes de relations investisseurs puis de directeur du développement dans plusieurs sociétés de gestion, notamment au sein du groupe Cyrus Herez, acteur de référence de la gestion de patrimoine en France. Il a développé une expertise en structuration d’investissements, en conseil patrimonial et en gestion d’actifs (actions, obligations, global macro, private equity).

Diplômes : Master international finance Paris School of Business - PSB