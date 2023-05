Nous partageons avec nos clients les mêmes intérêts

Qu’est-ce que le « skin in the game » ?

Il faut distinguer deux choses : bien faire son métier et faire plus que son métier en y mettant une part de soi. Chez Carmignac, nous nous investissons pleinement dans notre travail. Quand je parle d’investissement, il s’agit naturellement du temps et des ressources que nous y consacrons, mais je fais également ici référence à notre propre argent. Nos fonds propres sont conséquents (plus de 2 milliards d’euros) et sont pour l’essentiel investis dans les mêmes fonds que l’argent de nos clients. C’est assez unique dans notre industrie. Le « skin in the game » tel que nous le pratiquons, c’est un partage des mêmes objectifs et des mêmes risques avec nos clients. Car s’investir pleinement, y compris, financièrement aux côtés de nos clients constitue la garantie, et la meilleure qui soit, d’un alignement d’intérêt unique entre eux et nous.

Pourquoi est-ce important pour vous ?

Cela illustre notre engagement aux côtés de nos clients. Cela montre que nous croyons dans ce que nous faisons, dans nos produits, nos équipes et nos convictions. Nous gagnons si nos clients gagnent. Et quand on souffre, on souffre ensemble même si l’objectif est bien évidemment de réussir tous ensemble. Cette décision d’investir notre argent dans nos fonds a été prise dès la création de la société. Il nous a semblé qu’il s’agissait-là de la meilleure preuve que nous pouvions apporter à nos clients de notre engagement à leurs côtés. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir de mauvaises performances sur le long terme, c’est aussi simple que ça.

En quoi cela vous différencie-t-il ?

A ma connaissance, il n’existe pas d’autre acteur qui investit son propre argent et dans une telle proportion dans ses produits. C’est pourtant, selon nous, le meilleur moyen de faire coïncider nos intérêts avec ceux de nos clients. Il parait évident que nous investissions dans l’intérêt de nos clients. Ce qui l’est moins en revanche c’est cette dimension, d’alignement des intérêts avec nos clients. Et même au-delà de l’entreprise, l’alignement d’intérêts concerne les collaborateurs de Carmignac. 70% d’entre

eux sont intéressés au capital de l’entreprise. De sorte que la majorité des salariés a directement intérêt à ce que nos fonds se portent bien.

Cela revient à comprendre l’intérêt que peuvent avoir les clients de confier leur épargne à une société de gestion indépendante. Mais en quoi est-ce- si important, concrètement ?

Gérer l’épargne de nos clients est un honneur. C’est aussi une lourde responsabilité. Partager les mêmes risques qu’eux, c’est les assurer que nous n’avons aucun autre objectif qu’être efficaces et performants. C’est une énorme différence qui évite bien des questionnements, légitimes par ailleurs. L’indépendance pour l’indépendance n’a pas grand intérêt. Elle n’a de sens que si elle est mise au service des convictions, du long-terme et de l’innovation. Une société de gestion cotée en bourse ou filiale d’un grand ensemble doit publier ses résultats chaque trimestre. Elle peut donc être amenée à prendre des décisions en faveur du court terme au détriment du long-terme. Ce n’est pas notre cas,

nous avons le temps et pouvons investir pour le long-terme si nous avons la conviction c’est la bonne chose à faire. C’est ainsi que nous finançons les innovations dans lesquels nous croyons. C’est avec notre propre argent que nous développons et testons les nouvelles solutions d’investissement que nous lançons. Elles ne sont commercialisées auprès de nos clients qu’une fois démontrées leur viabilité et leur pertinence financière. De la même manière, nous pouvons dévier du consensus, refuser les vérités immédiates et la pression des pensées dominantes lorsque nous nous sommes forgés la conviction, à force de travail et de recherche, que c’était la bonne chose à faire pour nos clients et donc pour nous-mêmes. Cette liberté, cette indépendance sont au cœur de notre culture d’entreprise et nous les concevons que dans l’intérêt de nos clients.