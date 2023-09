Investir dans les valeurs de croissance n’est pas une course

Points clés :

Les entreprises possédant de solides avantages concurrentiels (« wide-moats ») sont rares, 1 % d’entre elles seulement étant capables de les maintenir plus de dix ans. Les entreprises générant une croissance rentable et durable sont également rares, seules quelques-unes parviennent à la maintenir pendant plus de 10 ans.



Grâce aux éclairages offerts par son processus d’investissement axé sur la qualité, la croissance et la valorisation, l'équipe Growth Equities Strategies (GES) peut désormais chercher à créer de la valeur en vendant à découvert des valeurs de croissance surévaluées, structurellement déficientes et affichant une prime de valorisation, en plus d’acheter des entreprises de grande qualité qui se négocient à une décote.



Lancées il y a plus de dix ans, les positions courtes de la stratégie Long/Short Growth Equity ont généré environ la moitié de l’alpha annualisé du portefeuille, et ont été une source de protection significative contre les baisses de valeur depuis sa création.



En règle générale, le type de croissance qui créé une valeur significative dans un portefeuille n’est pas généré en seulement quelques mois.

Les entreprises capables de soutenir et d’accroître la valeur des portefeuilles pendant des années, voire des décennies, doivent pouvoir maintenir leur trajectoire de croissance pendant de très longues périodes. Pour cela, Aziz Hamzaogullari estime qu’elles doivent disposer d’avantages concurrentiels exceptionnellement persistants.

Seulement 1 % des entreprises parviennent à défendre leur pré carré

Seules des entreprises très rares et singulières peuvent créer et maintenir un avantage concurrentiel. D’un point de vue empirique, seules 1 % des entreprises sont en mesure de conserver leurs avantages concurrentiels au-delà d’une décennie, ce qui se traduit par une croissance durable et rentable à long terme.

Lorsqu’une entreprise génère des performances et une croissance supérieures à la moyenne, elle stimule la concurrence et les flux de capitaux. Laplupart des entreprises ne parviennent pas à défendre leur « pré carré » car leur modèle économique peut être répliqué avec suffisamment de temps et dcapital. « Nous cherchons à identifier des entreprises capables de maintenir, et de préférence d’intensifie, leurs avantages concurrentiels à long terme », explique Aziz V. Hamzaogullari, directeur des investissements de l'équipe Growth Equity Strategies chez Loomis, Sayles & Company, un affilié de Natixis Investment Managers.

