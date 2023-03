ETF marchés émergents

La Chine n’est pas seulement le pays le plus peuplé ni le troisième plus grand pays du monde par sa superficie – c’est aussi un géant économique, à l’origine d’environ 18 % du PIB mondial². Et pourtant, elle représente à peine plus de 4 %⁴ d’un portefeuille typique pondéré selon les capitalisations boursières³. Malgré des périodes de volatilité élevée, les actions chinoises ont surpassé les marchés émergents du monde entier sur le long terme. La Chine traverse aussi actuellement une transformation à long terme qui fait de ce pays un leader potentiel dans la technologie et les autres produits à valeur élevée. Pour les investisseurs, il peut être indiqué de considérer ce pays comme une allocation à part entière plutôt que comme un élément des marchés émergents.

