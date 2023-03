Les six plus grandes banques du Canada ont enregistré la croissance la plus lente depuis le printemps 2020 de leurs portefeuilles de prêts hypothécaires nationaux, avec un total de 1.360 milliards de dollars canadiens (999 milliards de dollars) au quatrième trimestre fiscal (fin octobre) selon Bloomberg. La hausse est de +1,6% par rapport aux trois mois précédents, après +2,4% fin juillet et +1,9% fin mai. La banque centrale a relevé ses taux d’intérêt de 4 points de pourcentage depuis mars. Les prix ont déjà chuté de 10% par rapport à leur sommet, et les ventes devraient encore baisser car le pays est devenu en vingt ans, contrairement aux Etats-Unis, l’un des plus exposés aux prêts hypothécaires taux variables, avec près de 55% des encours selon un récent point de l’OCDE. Plus grand prêteur hypothécaire du pays, RBC a augmenté son portefeuille de 9,8% sur l’exercice passé, mais s’attend à des «chiffres moyens» sur le nouvel exercice.