Indosuez Wealth Management, la marque de gestion de fortune du Crédit Agricole, s’allie à Capgemini pour «la création en commun d’une plate-forme technologique dédiée aux opérations bancaires des gérants de fortune et des banques privées», ont annoncé les deux parties ce matin. «Cette nouvelle offre sera développée dans le cadre de S2i, la plate-forme «end-to-end» propriétaire de Crédit Agricole Private Banking Services (CA-PBS)», précise un communiqué commun. Elle alliera le savoir-faire d’Indosuez en matière bancaire et réglementaire et l’expertise informatique et digitale de Capgemini qui contribuera à l’extension, à l’actualisation et à l’accélération du modèle actuel de CA-PBS.