Après avoir subi de nombreux départs ces derniers mois, le bureau parisien de Canaccord Genuity ferme ses portes, a appris L’Agefi. La localisation française de la banque canadienne n’apparaît d’ailleurs plus sur son site internet. La faute essentiellement à Natixis Partners, qui a été rejoint en septembre par Olivier Dardel, qui dirigeait l’activité française de Canaccord Genuity, et par le banquier conseil en financement Denis Vidalinc, ainsi que plusieurs analystes. Le managing director Nicolas Royer leur a emboîté le pas peu de temps après en intégrant la boutique M&A Amala Partners, créée en 2020 par Jean-Baptiste Marchand qui avait lui-même officié plus de 10 ans chez Natixis Partners. Canaccord Genuity était surtout connu en France pour son activité de conseil en fusions-acquisitions, notamment dans le domaine du private equity.