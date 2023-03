Politique budgétaire

Le discours du président des Etats-Unis sur l’état de l’Union, mercredi soir, ne semble avoir convaincu que le camp démocrate, les élus républicains l’ayant globalement boudé voire hué par moment. Dans cette allocution annuelle devant le Congrès réuni, mais présidé depuis un mois par Kevin McCarthy, Joe Biden a insisté sur les succès de son administration, en particulier dans les domaines économique - «nous sommes le seul pays qui est sorti de chaque crise plus fort» - et budgétaire - avec les lois bipartisanes sur l’investissement dans les infrastructures ou dans les microprocesseurs, et pour la protection des entreprises locales avec l’Inflation Reduction Act (IRA). Et sur les possibilités pour l’avenir, notamment au regard de la concurrence étrangère : «Pendant de trop nombreuses décennies, nous avons importé des produits et exporté des emplois. Aujourd’hui, grâce à tout ce que nous avons fait, nous exportons des produits américains et créons des emplois américains», a-t-il déclaré dans un passage que Donald Trump aurait aussi pu prononcer.