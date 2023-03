Les ministres européens des finances ont intégré le Panama, les Seychelles, les îles Caïmans et Palau à la liste noire des paradis fiscaux stigmatisés par l’Union européenne (UE) et accordé un répit à la Turquie. Cette liste, publiée depuis 2017, comprend désormais douze entités dont les transactions financières sont soumises à un contrôle accru et qui risquent de perdre l’accès à des fonds européens: les Fidji, le sultanat d’Oman, les Samoa, Trinidad et Tobago, le Vanuatu et trois territoires dépendant des Etats-Unis (Guam, les îles Vierges américaines et les Samoa américaines), en plus des quatre nouveaux venus. La Turquie bénéficie pour sa part d’un an de sursis.