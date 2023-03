Marchés financiers

Equileap, un fournisseur de données et d’informations sur l'égalité homme-femme, et Euronext se sont associés pour lancer l’indice Euronext Equileap Gender Equality France 40. Cet indice est constitué d’entreprises incluses dans l’indice SBF 120. Les 40 entreprises éligibles les mieux classées en termes de notation par Equileap sur des critères d'égalité homme-femme et des critères ESG (environnement, social, gouvernance) sont sélectionnées. Sanofi, LVMH et L’Oréal arrivent en tête des pondérations à ce jour. Equileap précise que pour être admises dans l’indice, les entreprises doivent satisfaire à des critères de liquidité ainsi qu'à d’autres critères : ● Le classement de la diversité est calculé par Equileap à partir de 19 critères couvrant quatre catégories : équilibre homme-femme au sein du management et des employés, égalité de rémunération et équilibre entre vie professionnelle et vie privée, politiques favorisant l'égalité homme-femme, engagement, transparence et responsabilité. «En outre, toutes les entreprises ayant connu des incidents de discrimination sexuelle ou de harcèlement sexuel ayant déclenché des jugements ou des décisions de justice sont exclues de l’indice», précise un communiqué. ● Les entreprises présentant les caractéristiques suivantes ne sont pas éligibles : les entreprises signalées en non-conformité par rapport à l’une des normes internationales du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) ou de NBS. Cela s’applique également aux entreprises qui sont impliquées dans les armes biologiques, les armes chimiques, les armes nucléaires, les armes à sous-munitions, l’uranium appauvri ou les mines anti-personnel. Les entreprises sont également exclues si elles sont impliquées dans l’industrie énergétique et extractive tels que l’extraction du charbon et la production d'électricité associée, les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de schiste et le tabac. ISS fournit des points de données de recherche liés à ces activités ESG, à la conformité au Pacte mondial des Nations Unies et aux activités controversées. Cet indice sera suivi de l’indice Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100 Index, constitué à partir des sociétés incluses dans l’indice Euronext Eurozone 300. Celui-ci comprendra les 100 sociétés les mieux classées, évaluées selon les mêmes critères d'égalité de genre et ESG.