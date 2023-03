Le Réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du système financier (NGFS) a publié un premier guide d’investissement responsable pour la gestion de portefeuille des banques centrales. Il s’appuie sur une enquête auprès de 27 membres et 8 études de cas des premières expériences ISR. Exclusion et investissements en obligations vertes sont les plus simples à mettre en œuvre. Certaines banques centrales commencent à appliquer des approches «best-in-class» ou d’intégration des critères ESG, et seule la Banque de France a déjà des stratégies d’investissement à impact.