Le holding Dentressangle, le groupe SNCF et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes qui faisaient déjà partie des souscripteurs des fonds de première génération de Hi Inov ont renouvelé leur participation dans Hi Inov 2, qui a ainsi réalisé son premier closing durant le 3ème trimestre 2018, à hauteur de 90 millions d’euros. Rothschild & Co fait partie des nouveaux souscripteurs. Dans le détail, la SNCF a adossé à Hi Inov 2 son véhicule de co-investissement, SNCF Digital Ventures 2, doté de 30 millions d’euros. Le groupe ferroviaire envisage par ailleurs de lancer une troisième génération de son fonds digital cette année, comme Guillaume Pépy le révélait aux Echos fin 2018. «Cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans la volonté de la société de gestion d’accroître sa capacité d’investissement pour accompagner les entreprises digitales BtoB en France et en Europe», indique un communiqué de presse publié par Gide, qui agissait comme conseil de Hi inov, dans le cadre de la constitution de ce nouveau fonds de capital investissement. Créé en 2012 par Pierre-Henri Dentressangle et Valérie Gombart avec pour objectif de financer les sociétés innovantes, Hi Inov totalise aujourd’hui un portefeuille de participations de 80 millions d’euros et 800 salariés. Les fonds de première génération (Hi Inov et Sncf Digital Ventures1), dotés de 70 millions d’euros, ont d’ores et déjà permis d’investir dans des start-ups digitales comme Intercloud, 360 learning, Platform.S.H. A ce jour, un montant de 4 millions d’euros a été investi dans Deepomatic et Zelros pour la deuxième génération du fonds. AB.